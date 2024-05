⁠Goleada sobre o Boca, 100% em casa e liderança: relembre campanha do Fortaleza na 1ª fase da Sula

Titi, Pochettino e Bruno Pacheco comemoram após o jogo Boca Juniors x Fortaleza, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Luis ROBAYO / AFP

Campanha na fase de grupos Tendo estreado na Sula há quase dois meses, o Fortaleza iniciou com o pé direito ao vencer o Sportivo Trinidense no Defensores del Chaco por 2 a 0. A estreia positiva deu confiança ao Tricolor para garantir outras duas vitórias importantes. Na segunda rodada, jogando como mandante, o Leão anotou 5 a 0 diante do Nacional Potosí, placar que garantiria maior tranquilidade em relação ao segundo colocado do grupo. Na terceira rodada, o Fortaleza faria o jogo mais emblemático de sua campanha na Sula. Jogando diante do Boca Juniors no Castelão, o Tricolor viveu uma noite histórica ao vencer de forma imponente os Xeneizes. O 4 a 2 marcado no placar deu ao Fortaleza o isolamento na liderança do grupo. Passada a sequência frenética, o time de Vojvoda conheceria sua primeira derrota na altitude boliviana. Visitando o Potosí no estádio Victor Agustín Ugarte, pela quarta rodada, o Leão mostrou dificuldade para apresentar um nível competitivo. A disparidade entre as equipes durante o jogo ficou clara no placar de 4 a 1 para o Nacional Potosí.