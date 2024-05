Fortaleza chega a 15 empates em 2024 e iguala número de 2023 com 46 partidas a menos

O número de empates corresponde a 46,8% das partidas do Fortaleza na temporada

O Fortaleza atingiu a marca de 15 empates em 2024 ao empatar por 3 a 3 com o Vasco nesta terça-feira, 21, pelo duelo decisivo da 3ª fase da Copa do Brasil, e igualou o número registrado em 2023 com 46 rodadas a menos.

No ano passado, o time de Juan Pablo Vojvoda registrou 15 empates em 78 partidas disputadas. Nesta temporada, em 32 confrontos, atingiu o mesmo número. Os duelos empatados em 2024 foram registrados contra: Ferroviário, Ceará (3x), Sport, Botafogo-PB, Maracanã, Retrô-PE, Cruzeiro, RB Bragantino, Vasco (2x), Corinthians, Botafogo e Boca Juniors.

