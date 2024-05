CBF suspende duas rodadas da Série A; Fortaleza x Athletico-PR será adiado

Em nota, a entidade ainda desejou forças aos atingidos com a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul

Representante cearense na competição, o Fortaleza terá a partida contra o Athletico, anteriormente marcada para o dia 18, adiada. O duelo contra o Bahia, válido pela 8ª rodada, já havia sido adiado por conta da semifinal da Copa do Nordeste - que será disputada diante do Sport.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido de 15 clubes e suspendeu a Série A até o fim de maio. Em nota publicada nesta quarta-feira, 15, a entidade comunicou o adiamento das rodadas 7 e 8 do certame nacional devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

No documento, a CBF ainda desejou forças aos atingidos com a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Além disso, citou os clubes que se posicionaram a favor da suspensão da competição. São eles: Atlético-GO; Atlético-MG, Athletico, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Vasco e Vitória.

A medida acontece também por conta do pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que endossou o posicionamento dos clubes afiliados. Com a Série A paralisada, as demais competições nacionais e internacionais seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos que estão suspensos até o dia 27 de maio.