Fortaleza vence Trinidense no Castelão, garante liderança e vai às oitavas de final da Sula

Em noite que marcou o jogo de número 233 de Vojvoda, o consagrando como o técnico com mais jogos à frente do Leão, um triunfo para carimbar vaga na próxima fase da Sul-Americana

Sem sustos, o Fortaleza venceu a equipe do Sportivo Trinidense-PAR por 2 a 1 e garantiu classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pochettino e Lucero foram os autores dos gols que garantiram o triunfo tricolor na noite desta quarta-feira, 29, na Arena Castelão. Rayer descontou.

O Leão do Pici encerra em primeiro lugar no Grupo D da competição com 13 pontos. O time já volta a campo no domingo, 2, mas pela Série A. Às 18h30min, recebe o Athletico-PR, no Estádio Presidente Vargas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

No Castelão, Vojvoda mandou a campo aquilo que, atualmente, pode ser entendido como o melhor que o Tricolor do Pici possui atualmente. O quarteto defensivo foi formado por Brítez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco. Zé Welison e Rossetto voltaram ao meio, formando trio com Pochettino. No ataque, Pikachu, Moisés e Lucero.