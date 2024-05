Fortaleza sofre na altitude, é goleado pelo Potosí e perde 100% de aproveitamento na Sula

Próximo compromisso do time tricolor será no domingo, 12, diante do Botafogo, em embate válido pelo Brasileirão Série A

O Fortaleza foi goleado pelo Nacional Potosí por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, 8. Em jogo disputado na altitude boliviana, o Leão do Pici sofreu e conheceu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana 2024. Os gols do duelo foram marcados por Callejo, Prost, Guerra e Álvarez, para o time boliviano, e Lucero, para o tricolor.



Apesar do resultado negativo, a equipe leonina segue na liderança do Grupo D do torneio continental, com nove pontos. O próximo compromisso será no domingo, 12, diante do Botafogo, em embate válido pelo Brasileirão Série A.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nacional Potosí 4x1 Fortaleza: o jogo

Jogando com seu time titular, o Leão do Pici começou a partida com uma atuação abaixo do esperado e foi pressionado pelo Potosí desde o minuto inicial. Sem reação, o Tricolor sofreu o primeiro gol já aos cinco minutos de duelo. No lance, Prost dominou, girou em cima de Pedro Augusto e finalizou. O goleiro João Ricardo não espalmou com firmeza e a bola sobrou para Callejo só balançar as redes.