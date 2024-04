Fortaleza domina, goleia Nacional Potosí e mantém liderança do grupo D na Sul-Americana

Os gols do Leão do Pici foram marcados por Lucero (2x), Hércules, Yago Pikachu e Imanol Machuca

O Fortaleza venceu, na noite desta quarta-feira, 10, o Nacional Potosí-BOL em jogo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2024. Com uma sonora goleada por 5 a 0 na Arena Castelão, o Leão do Pici manteve a liderança isolada no Grupo D da competição com seis pontos.

O segundo gol tricolor veio após um contra-ataque. Na primeira vez que o Nacional Potosí acionou seu ataque, em um escanteio, o Fortaleza conseguiu retomar a posse e saiu em velocidade. Lucero recebeu na frente e finalizou para defesa do goleiro. Na sobra, o ofensivo argentino bateu com a perna esquerda e acertou o gol.

Com 15 minutos jogados, o Leão do Pici já havia aberto 2 a 0 no placar. O primeiro gol partiu de um belo chute de Hércules, um sem-pulo de fora da área – dentro da meia-lua da grande área – após a bola sobrar em lance de escanteio da equipe cearense. O forte chute que balançou as redes foi o primeiro tento anotado por Hércules desde que retornou de uma longa lesão ligamentar no joelho.

Por sua vez, o time boliviano tentava se defender, mas não conseguia encontrar os encaixes de marcação no meio de campo e via o Fortaleza criar chances à vontade e chegar com muitos jogadores no campo de ataque.

Aos 28 minutos da primeira etapa, os dois nomes mais importantes da partida voltaram a aparecer. Hércules, autor do primeiro gol, fez um cruzamento da entrada da área que caiu perfeitamente na cabeça de Juan Martín Lucero, que acertou o cabeceio e anotou seu segundo tento no confronto.

O Fortaleza ainda balançou as redes mais uma vez na primeira etapa, com Yago Pikachu após passe de Lucero, mas houve impedimento no lance e o gol foi anulado pelo Árbitro de Vídeo. Contudo, o tento não fez falta para o ponta tricolor. Logo no primeiro ataque da segunda etapa, Machuca driblou três adversários e tocou para Pochettino, que cruzou para o camisa 22 balançar as redes novamente. Dessa vez, com um gol legal.



Muito participativo no jogo, Imanol Machuca também conseguiu coroar sua atuação com um gol. Em mais uma jogada individual, o ponta argentino venceu o duelo com o lateral adversário e bateu forte de perna esquerda no alto do gol para balançar as redes.



Com o resultado elástico, o Fortaleza finaliza a rodada na liderança da competição com seis pontos somados pelas duas vitórias conquistadas.