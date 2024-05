Kayzer vê duelo contra Trinidense "perigoso" e pede seriedade ao Fortaleza

Apesar do favoritismo do Fortaleza, o atacante Renato Kayzer vê o confronto diante do Sportivo Trinidense, do Paraguai, pela última rodada da Sul-Americana, como um jogo “perigoso”. O atleta do Leão ressaltou que a equipe precisa entrar em campo com seriedade e ter “muita cautela” para não ser surpreendido na Arena Castelão.

A partida é decisiva para o time comandado por Vojvoda na competição continental, já que vale a confirmação do primeiro lugar do Grupo D. Para Kayzer, que concedeu entrevista coletiva pré-jogo nesta terça, 28, o apoio do torcedor no estádio também será um fator fundamental para o time. Mais de 32 mil tricolores estão garantidos.