Fortaleza sofre goleada por quatro gols pela quinta vez na Era Vojvoda

Na noite dessa última quarta-feira, 8, o Fortaleza foi goleado por 4 a 1, diante do Nacional Potosí-BOL, pela Copa Sul-Americana. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, esta foi a quarta vez que o Tricolor sofreu quatro gols na mesma partida.



Em 2021, as derrotas se repetiram em três ocasiões. A primeira foi para o Bahia, pela Série A do Brasileiro. Jogando em Salvador, o time leonino viu o adversário vencer pelo placar de 4 a 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A segunda foi frente ao Atlético-MG, no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, onde o resultado final foi 4 a 0. O mesmo se repetiu no Clássico-Rei do returno do Brasileirão.