Fortaleza é goleado fora de casa pelo campeão Palmeiras no Brasileirão

Com o revés por 4 a 0, Tricolor do Pici segue na 10ª colocação da tabela do Brasileirão e fica a três pontos do G-8

O Fortaleza foi goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira, 2, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Com a derrota do Internacional diante do América-MG, o Palestra Itália já entrou em campo como campeão brasileiro, mas o Tricolor do Pici buscava atrapalhar a festa paulista para se fortalecer na briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2023. Com gols de Rony (duas vezes), Dudu e Endrick, porém, o Alviverde foi quem levou os três pontos.

O resultado faz com que o Leão permaneça na 10ª colocação da tabela com 48 pontos somados, três a menos que o São Paulo, que está na 8° posição na briga por classificação para o principal certame da Conmebol. O Tricolor do Pici volta a campo no domingo, 6, quando enfrenta o Atlético-GO às 16 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do certame nacional.

O JOGO - Apesar de já estar com o título do Campeonato Brasileiro de 2022 confirmado, o Palmeiras entrou em campo determinado a dar a vitória para a torcida que compareceu ao Allianz Parque na noite chuvosa dessa quarta-feira, 2. Com boa marcação e alta posse de bola, a equipe paulista foi dona das principais ações do embate, enquanto o Fortaleza tinha dificuldades em ter a bola e criar oportunidades de gol nas poucas chances que tinha de ir ao ataque.

A primeira tentativa de finalização do Tricolor do Pici só ocorreu aos 10 minutos, quando Robson chutou de longe, mas mandou a bola para uma distância considerável da meta de Weverton. Ofensivamente, o principal problema do Leão estava com a falta de eficiência para adentrar na última zona do campo, muito graças a defesa do Palestra Itália.

Aos 14 minutos, a equipe mandante balançou as redes pela primeira vez com Rony. O segundo gol ocorreu aos 31 minutos, quando Dudu mandou por cobertura para a meta de Fernando Miguel após receber uma bola em contra-ataque. No lance, segundo antes, Romarinho tinha perdido a posse ofensiva da bola após tentar uma infiltração em cima de um defensor do time paulista.

Após os tentos tomados, o Fortaleza tentou se fechar mais defensivamente e aparecer mais ofensivamente, mas a equipe comandada por Vojvoda não conseguiu mudar o panorama da partida até o intervalo.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, Rony ampliou a vantagem do Palmeiras. Após o Fortaleza perder a bola no meio de campo, Endrick tentou mandar para dentro da meta de Fernando Miguel, mas a bola acabou sobrando para o camisa 10, que não perdoou.

Do outro lado do campo, o Tricolor de Vojvoda teve um pouco mais a bola na segunda etapa e até finalizou mais que no primeiro tempo, mas a noite era mesmo do Palmeiras, que sacramentou o triunfo aos 19 minutos com Endrick.

