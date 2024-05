Fortaleza volta a sofrer quatro gols na mesma partida após 18 meses

Atuando na altitude bolivana, o Fortaleza foi goleado pelo Nacional Potosí por 4 a 1 nesta quarta-feira, 8, em partida da quarta rodada da Copa Sul-Americana 2024 . No duelo, o time tricolor sofreu com as condições de jogo e com a falta de efetividade do ataque.

Mesmo com o resultado negativo diante do Potosí, o Tricolor de Aço segue na primeira posição do Grupo D da Sula, com nove pontos. O próximo compromisso do time será contra o Botafogo, no domingo, 12, pelo Brasileirão Série A.

Depois, encara o Boca Juniors na La Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada da Sul-Americana. O duelo pode definir a classificação leonina para as oitavas da competição.