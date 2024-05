Artilheiro do Fortaleza no ano, Lucero chega a 15 participações diretas em gols

Autor do único gol do Fortaleza na goleada sofrida para o Nacional Potosí-BOL, Lucero chegou a marca de 15 participações diretas em tentos do clube cearense neste ano. Ao todo, o centroavante já balançou as redes 12 vezes, sendo o artilheiro do time, e deu três assistências.

Em 2024, Lucero participou de 25 jogos pelo Tricolor do Pici — ou seja, possui média de uma participação direta em gol a cada quase dois jogos do time. Na Copa Sul-Americana, o atacante argentino figura no topo da artilharia com cinco tentos, mesma quantidade de Mastriani, do Athletico-PR.

