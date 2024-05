Em vídeo, Marcelo Paz mostra início do deslocamento do Fortaleza para Potosí

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o Tricolor do Pici contará com 17 veículos ao todo, sendo 14 carros 4x4 e três vans.

Logo mais, às 21 horas, Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia, o Fortaleza encara a equipe do Nacional Potosí, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

O campo de jogo possui a terceira maior altitude do mundo - ao todo, 4 mil metros acima do nível do mar. CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz divulgou o início do trajeto de Sucre, onde o Leão está hospedado, até o local do confronto,

