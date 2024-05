Boca Jrs. vence, diminui distância para o Fortaleza e embola Grupo D da Sula

As duas equipes se enfrentam na próxima semana na La Bombonera, na Argentina, para definir a liderança da chave

Em jogo repleto de emoção, o Boca Juniors buscou a virada nos acréscimos e venceu o Sportivo Trinidense fora de casa, no Paraguai, por 2 a 1. Cavani marcou o gol que decretou a vitória do clube argentino.

Com o resultado, o Boca Juniors chegou aos sete pontos e diminuiu a distância para o Fortaleza, que foi goleado pelo Potosí na Bolívia, mas segue como líder do Grupo D. O Tricolor do Pici possui nove pontos, dois a mais que o clube argentino.