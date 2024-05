Fortaleza na Sul-Americana: Conmebol agenda vistoria do gramado do Castelão

Entidade visitará o Gigante da Boa Vista na manhã da próxima quinta-feira, 9, para avaliar se o campo estará em condições de receber jogos do Leão no torneio continental

Na segunda-feira, 29, o clube enviou um plano de ação para recuperação do gramado e o cronograma de atividades na praça esportiva dentro de um mês — período até o próximo jogo em casa na Sul-Americana. Além disso, o Leão também foi inserido em um grupo de trabalho da Conmebol e do Governo do Estado para a melhoria do campo.

A nova visita ocorrerá duas semanas depois da partida entre brasileiros e argentinos, em que a entidade máxima do futebol sul-americano tomou nota das condições do campo e, no dia seguinte, comunicou o Tricolor que o estádio corria risco de ficar inabilitado para partidas do torneio continental.

Após notificar o Fortaleza pelas condições ruins do gramado da Arena Castelão na partida contra o Boca Juniors-ARG, a Conmebol fará uma nova vistoria na próxima quinta-feira, 9, às 11h30min, para que a equipe do Pici possa continuar utilizando o estádio nas partidas da Copa Sul-Americana. A informação foi divulgada inicialmente pelo Blog do Kempes e confirmada pelo Esportes O POVO .

Para preservar o tapete verde do Castelão, a secretaria de Esporte (Sesporte) e a superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado se reuniram com Ceará e Fortaleza nesta semana e acertaram a transferências de duas partidas — uma de cada — para o Presidente Vargas : Ceará x CRB, pela Série B, e Fortaleza x Athletico-PR, pela Série A.

Nesta quinta-feira, 2, o trabalho de recuperação do campo teve início, aproveitando um intervalo de 11 dias sem jogos. As más condições do gramado chamaram a atenção no duelo entre o Leão do Pici e o Vasco, na noite da última quarta-feira, 1º, pela Copa do Brasil.

O próximo jogo no principal estádio cearense será no dia 12, entre Fortaleza e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Em meio a este intervalo, engenheiros agrônomos da Conmebol estarão no Gigante da Boa Vista para averiguar as condições do gramado.

O próximo jogo do Tricolor como mandante na Sul-Americana será no dia 29 deste mês, contra o Sportivo Trinidense, do Paraguai, pela última rodada de fase de grupos.