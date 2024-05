Recuperação do gramado da Arena Castelão tem início; veja fotos

A pausa do calendário de jogos no Castelão é resultado de um acordo entre Governo do Estado, os clubes Ceará e Fortaleza que mandam suas partidas no estádio e a Federação Cearense de Futebol (FCF)

Um dia após a partida do Fortaleza contra o Vasco na Arena Castelão, o Governo do Estado deu início aos trabalhos de recuperação do gramado do estádio. As intervenções no campo do Gigante da Boa Vista vão ocorrer até o dia 12 de maio, quando, neste período, nenhuma partida será disputada no local.

A pausa do calendário de jogos no Castelão é resultado de um acordo entre Governo do Estado, os clubes Ceará e Fortaleza que mandam suas partidas no estádio e a Federação Cearense de Futebol (FCF). A medida visa preservar e recuperar o gramado da praça esportiva, que vinha bastante castigado pela sequência de confrontos e foi alvo de notificação e passível de veto por parte da Conmebol.

Para viabilizar as intervenções, Ceará e Fortaleza tiveram alterações no local de duas partidas previstas inicialmente para o Castelão. Com as mudanças, o Vovô recebe o CRB pela Série B na próxima segunda-feira, 6, no Presidente Vargas (PV), enquanto o Leão encara o Athletico-PR em 18 de maio, no mesmo estádio.