Arena Castelão e PV tiveram o mesmo número de jogos na atual temporada

Ao todo, o Presidente Vargas recebeu 12 jogos da Série A do Campeonato Cearense e mais oito da Série B estadual, o Castelão, por sua vez, recebeu nove jogos da elite do futebol do estado. Em competições regionais, o PV recebeu apenas um jogo, válido pela Pré-Copa do Nordeste, enquanto a Arena recebeu mais nove jogos.

No mês de maio, tanto o Fortaleza quanto o Ceará voltarão a atuar no PV em uma oportunidade cada. O duelo do Alvinegro será ante o CRB, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, 6, enquanto a partida entre o Tricolor e Athletico-PR, pela sétima rodada da Série A, também foi transferida para o local.

No recorte nacional, o PV contou com dois jogos da Série C e dois do Campeonato Brasileiro sub-20. No Castelão, foram disputados sete jogos, sendo dois da Série A, um da Série B e dois da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Gigante da Boa Vista recebeu dois jogos do Fortaleza pela Sul-Americana. O clube foi notificado pela Conmebol sobre o atual estado do gramado e trabalha para solucionar o problema antes que a Arena seja vetada da competição.

A mudança dos jogos de Fortaleza e Ceará no mês de maio veio após reunião na sede da Secretaria do Esporte (Sesporte), nesta terça-feira, 30, com intuito de preservar o gramado da Arena Castelão. Os jogos, inicialmente, estavam marcados para ocorrer no Gigante da Boa Vista.

Com a decisão, o trabalho de cuidado sobre o gramado da Arena passa a ter um intervalo inicial de 11 dias, entre 2 a 12 de maio. De acordo com Rogério Pinheiro, secretário do Esporte, a transferência de partidas “garante maior espaço entre um jogo e outro para que a gente possa fortalecer a manutenção do nosso gramado”.