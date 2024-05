Gramado do Castelão chama a atenção em Fortaleza x Vasco pela condição ruim

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Gramado da Arena Castelão com buracos e sem grama na partes dos goleiros. Crédito: AURÉLIO ALVES

Visando uma recuperação após notificação da Conmebol, dois dos jogos que seriam realizados na praça esportiva foram encaminhados para o estádio Presidente Vargas. São eles: Ceará x CRB, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, e Fortaleza x Athletico-PR, pela sétima rodada da Série A. Com a mudança, o trabalho de cuidado sobre o gramado passa a ter um intervalo inicial de 11 dias, entre 2 a 12 de maio. De acordo com Rogério Pinheiro, secretário do Esporte, a transferência de partidas “garante maior espaço entre um jogo e outro para que a gente possa fortalecer a manutenção do nosso gramado”.