Com jogos fora do Brasil, Fortaleza se prepara para sequência e logística difíceis

Delegação do Fortaleza em sua última viagem, para a partida contra o São Paulo Crédito: Leonardo Moreira/FEC

A logística para um time nordestino já é difícil o bastante devido às longas distâncias percorridas dentro do próprio país. No entanto, o Fortaleza terá de conciliar as longas viagens nacionais, com viagens ainda mais longas em virtude dos confrontos fora do país, pela Copa Sul-Americana. Nos próximos duelos, o Tricolor do Pici terá de percorrer quase todo o continente, indo do Sudeste brasileiro, em partidas contra Corinthians e Vasco, à Bolívia – enfrentar o Nacional Potosí, ao sul do continente e do Brasil – contra Boca Juniors e Athletico-PR, e voltando ao nordeste nacional – para duelar contra Bahia e Sport. A última vez que o time jogou fora de casa foi no dia 13 de abril, contra o São Paulo. Desde então são cinco partidas – contra o Cruzeiro, Altos-PI, Boca Juniors, Bragantino e Vasco.