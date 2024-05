Ceará e Fortaleza jogarão dois jogos no PV para preservar gramado do Castelão

Estádio Presidente Vargas receberá partidas do Fortaleza e Ceará para preservar o gramado do Castelão Crédito: Photographer: FABIO LIMA

Foi definido nesta terça-feira, 30, em reunião na sede da Secretaria do Esporte (Sesporte) que Ceará e Fortaleza vão fazer duas partidas no estádio Presidente Vargas para preservar o gramado da Arena Castelão. Os jogos, inicialmente, estavam marcados para ocorrer no Gigante da Boa Vista. O duelo entre Ceará e CRB pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, 6, será transferida do Castelão para o PV. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A partida entre Fortaleza e Athletico-PR pela sétima rodada da Série A também será disputada no Presidente Vargas.

Com a decisão, o trabalho de cuidado sobre o gramado passa a ter um intervalo inicial de 11 dias, entre 2 a 12 de maio. De acordo com Rogério Pinheiro, secretário do Esporte, a transferência de partidas “garante maior espaço entre um jogo e outro para que a gente possa fortalecer a manutenção do nosso gramado”. “A gente agradece pela compreensão de estender o espaço para esse trabalho de recuperação. Importante ressaltar que na hora que termina um jogo, entramos de imediato com o trabalho de recuperação”, conclui o superintendente da SOP, Quintino Vieira.

Representaram o Governo do Ceará a Secretaria do Esporte (Sesporte) e a Superintendência de Obras Públicas (SOP), responsável pelas intervenções na Arena. Também estiveram presentes o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz; o diretor de Eventos do Ceará, Veridiano Pinheiro; e o diretor de Marketing da Federação Cearense, Biriba do Vale, entre outros representantes dos clubes e da FCF. Conmebol notifica Fortaleza por melhorias no gramado do Castelão e com possibilidade de veto Insatisfeita com a condição do gramado da Arena Castelão, a Conmebol notificou o Fortaleza por melhorias no campo antes da próxima partida da equipe pela competição. O clube do Pici tem até o dia 10 de maio para solicitar uma nova avaliação da entidade para que possa receber o jogo contra o Sportivo Trinidense-PAR no Gigante da Boa Vista. No jogo entre Fortaleza e Boca Juniors, a condição do campo da Arena Castelão acabou chamando a atenção negativamente de pessoas ligadas à Conmebol e que estavam presentes no estádio. Falta de cobertura de grama em determinados pontos e irregularidades de nivelamento foram alguns dos problemas relatados.

Condição do campo do Castelão também foi pauta na Conmebol em 2023 Na temporada de 2023, ano em que o Fortaleza chegou à final da Copa Sul-Americana, a Conmebol também demonstrou, por mais de uma vez, certa insatisfação com as condições do gramado do Castelão. Na época, nas oitavas de final,o delegado da partida entre Fortaleza x Libertad-PAR fez um relatório em tom crítico sobre o campo, o que ligou o sinal de alerta na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Antes das quartas de final, etapa que o Leão encarou o América-MG,ao apontar datas, horários e locais dos jogos, a entidade indicou o Castelão como palco de Leão x Coelho, mas com um asterisco, sinalizando uma ressalva: "estádio a confirmar".