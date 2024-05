Conmebol dá prazo para Fortaleza apresentar plano de recuperação do gramado do Castelão

Após a Conmebol notificar a CBF e o Fortaleza sobre a insatisfação com o estado do gramado da Arena Castelão — em que citou não “atingir requisitos mínimos de qualidade —, pontuando inclusive sobre a possibilidade iminente de vetar o estádio, a entidade solicitou que o Tricolor do Pici envie, até segunda-feira, 29, um plano de trabalho para recuperação do campo da praça esportiva.

O protocolo faz parte do processo relacionado a tentativa do Leão em continuar atuando como mandante no Castelão em torneios organizados pela Conmebol. Além deste plano de trabalho, a diretoria do Fortaleza terá até o dia 10 de maio para solicitar uma nova vistoria, porém arcando com todo custo financeiro da operação.