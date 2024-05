Fortaleza já recebeu R$ 69 milhões da Liga; saiba datas e valores dos próximos aportes

Juba, mascote do Fortaleza, no jogo Fortaleza x Cuiabá, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O acordo bilionário firmado entre a Liga Forte União (LFU) e um grupo de investidores, em outubro de 2023, por 20% dos direitos comerciais do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2074 já movimentou os cofres do Fortaleza e renderá novos aportes. O clube do Pici já embolsou mais da metade dos quase R$ 120 milhões aos quais tem direito pela venda e receberá mais duas parcelas até o ano que vem. O valor bruto pela fatia do Tricolor era de R$ 120,6 milhões. O montante líquido, que de fato entrará no caixa do clube, é de R$ 117,9 milhões. O primeiro pagamento foi em novembro do ano passado, dias após o acordo ser concretizado: R$ 69,6 milhões. As informações constam no relatório da BDO, empresa responsável pela auditoria independente do balanço financeiro de 2023 do Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Portanto, o Leão ainda irá faturar mais R$ 48,2 milhões dentro de um ano, quando estão divididos os próximos aportes do contrato. A próxima parcela será em novembro deste ano, de R$ 18 milhões, e a terceira e última em maio de 2025: R$ 30,1 milhões — haverá correção monetária na época do pagamento de ambas.