Insatisfeita com gramado, Conmebol notifica Fortaleza sobre uso do Castelão em jogos da Sula

Gramado da Arena Castelão no 2º jogo da final do Campeonato Cearense de 2024 Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Caso o Fortaleza não queira arcar com uma nova inspeção, o Leão terá até o dia 13 de maio para indicar outro estádio que possa receber os jogos do clube como mandante. O caso é semelhante ao do Palestino, do Chile, que disputa a Libertadores deste ano e teve duas praças esportivas vetadas pela Conmebol — a primeira por má iluminação, e a segunda por condições ruins do gramado. No jogo entre Fortaleza e Boca Juniors, a condição do campo da Arena Castelão acabou chamando a atenção negativamente de pessoas ligadas à Conmebol e que estavam presentes no estádio. Falta de cobertura de grama em determinados pontos e irregularidades de nivelamento foram alguns dos problemas relatados. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube