Diego Costa, ex-Botafogo, é oferecido, e Fortaleza avalia contratação

Após saída do Glorioso, atacante naturalizado espanhol está livre no mercado da bola e tem nome sugerido ao Tricolor. Jogador defendeu Atlético de Madrid e Chelsea e disputou duas Copas do Mundo

Com sete nomes no elenco para o setor ofensivo, o Fortaleza ainda pode reforçar a posição nesta janela de transferências. O atacante Diego Costa, que disputou duas Copas do Mundo pela Espanha e estava no Botafogo, foi oferecido ao clube do Pici, que avalia a contratação do jogador de 35 anos. No cenário atual, a tendência é que não haja avanço nas conversas para a contratação, apurou o Esportes O POVO.

A informação do contato entre o Tricolor e o sergipano naturalizado espanhol foi divulgada inicialmente pela Itatiaia. O camisa 19 não renovou contrato com o Botafogo ao final da temporada passada, está livre no mercado da bola e teve o nome sugerido ao Leão pelo seu estafe.

Até o momento, o Fortaleza contratou quatro jogadores para 2024: o goleiro Santos, ex-Flamengo; o zagueiro Tomás Cardona, que estava no Defensa y Justicia, da Argentina; o meia Luquinhas, do New York Red Bulls, dos Estados Unidos; e o atacante Moisés, após breve passagem pelo Cruz Azul, do México.