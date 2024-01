"Estarei sempre na torcida por vocês", diz Caio Alexandre em despedida do Fortaleza

Caio Alexandre é alvo do Palmeiras no mercado da bola Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ainda durante o texto, o jogador comentou sobre o convívio no clube durante sua passagem e afirmou que seguirá na torcida pelo Leão. O jogador, que foi alvo de Corinthians e Palmeiras antes de fechar com o Bahia, teve sua imagem "arranhada" com a torcida leonina devido a forma com que sua saída foi conduzida. "Desde que cheguei deixei minha vida em campo, lutei em cada dividida por essa camisa e procurei contribuir com o meu máximo. Foram 77 jogos, 6 gols e conquistas que jamais vou esquecer. Sou grato a todos os funcionários do clube pelo convívio diário e por todo tratamento nesse período. Foi especial demais. Aos torcedores, meu eterno respeito e admiração. Uma torcida de apaixonados que joga junto o tempo todo. Muito obrigado por tudo, estarei sempre na torcida por vocês", finalizou.