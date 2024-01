Com Kervin Andrade, Fortaleza integra três atletas da Copinha ao elenco profissional

Antes de chegar ao Leão do Pici, Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, observatório de futebol de maior credibilidade nos dias de hoje Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O treino do Fortaleza na manhã desta quinta-feira, 18, contou com três novas presenças em seu plantel. Após boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, os atletas Alex Amorim, Kauan Rodrigues e Kervin Andrade se juntaram ao elenco profissional do Leão do Pici. Dentre os três, os meias Kauan e Amorim já receberam minutos no profissional e foram relacionados para jogos do Tricolor de diferentes competições em 2023. Kervin, por sua vez, integra o elenco pela primeira vez e pode receber suas primeiras oportunidades no Campeonato Cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mesmo antes do início da Copa São Paulo, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmava que o clube planejava contar com pelo menos três atletas, que estavam relacionados para a competição, na equipe profissional para a temporada de 2024.

Play