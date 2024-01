Luquinhas diz que ainda busca 100% para estrear pelo Fortaleza: "Trabalhando para isso"

Meia Luquinhas foi apresentado pelo Fortaleza no Pici nesta quinta-feira, 18. Crédito: Miguel Brilhante/O POVO CBN

Acompanhado do CEO Marcelo Paz e do executivo de futebol Bruno Costa, o meia Luquinhas foi apresentado pelo Fortaleza na tarde desta quinta-feira, 18, no Pici. De volta ao Brasil após dois anos disputando a MLS, o atleta falou principalmente sobre adaptação ao calendário do futebol brasileiro e a própria aptidão física. Sincero, o meia assumiu que, apesar de estar treinando nas duas últimas semanas, não se sente 100% fisicamente pelo baixo número de jogos disputados na última temporada pelo NY Red Bulls-EUA, mas frisou que tem buscado evoluir nesse aspecto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Todo mundo sabe que o calendário da MLS às vezes acaba cedo, mas eu estava treinando nessas duas últimas semanas de negociação. Eu (também) tive que resolver coisas, viajar até lá, fechar minha casa. Não estou 100% no meu porte físico, mas estou trabalhando para isso", ressaltou ele.