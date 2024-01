Fortaleza ganha R$ 1,75 milhão por venda de Alix Vinicius ao Atlético-GO

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira, 12, a saída definitiva do zagueiro Alix Vinicius para o Atlético-GO. No comunicado oficial, o clube informou que vendeu 50% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos por R$ 3,5 milhões. Metade desse valor será destinado ao Artsul, parceiro do jogador.

O Tricolor do Pici ainda manteve 25% dos direitos de Alix Vinicius para uma futura venda. O zagueiro, que tinha vínculo com o Leão até o final de 2025, assinou contrato de três temporadas com o Atlético-GO, equipe em que se destacou e conquistou o acesso à Série A na última temporada.