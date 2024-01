Fortaleza divulga detalhes da venda de Romarinho ao Sport; veja valores

Anunciado pelo Sport, o atacante Romarinho deixa o Fortaleza após seis temporadas no clube. A saída, porém, rendeu aos cofres do tricolor R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Além disso, caso o jogador cumpra todas as metas, os outros 30% serão vendidos por R$ 1,5 milhões. O contrato com o Leão iria até 2024. Agora, com o Rubro-Negro, o vínculo será até 2026.

O atleta deixa o Pici com 252 jogos, 22 gols marcados, 18 assistências e oito títulos conquistados, sendo 5 Campeonato Cearenses, 2 Copa do Nordeste e uma Série B do Brasileiro. Ademais, participou das duas campanhas que levou o time à Libertadores em 2021 e 2022 e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.