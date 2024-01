Santos revela indicação de Marinho ao assinar com o Fortaleza: "Me apresentou o clube"

Apresentado no Fortaleza na tarde desta terça-feira, 16, o goleiro Santos revelou em entrevista à TV Leão Novibet, canal oficial do clube no Youtube, que recebeu avaliações de Marinho antes de assinar com o time por três temporadas.

O defensor detalhou que recebeu mensagens do atacante recomendando o clube de maneira positiva e ressaltou a amizade que ambos possuem. "O Marinho dispensa comentários. Quando surgiu essa oportunidade de vir pra cá, ele foi um dos caras que me mandou mensagem, me apresentou o clube apesar de eu conhecer algumas coisas do Fortaleza. Foi um dos caras que me deu essa moral de poder conhecer um pouco mais do time e expor mais esse lado do Fortaleza. Tenho o carinho enorme por ele e o conheço muito bem", falou Santos.

Na apresentação oficial para a imprensa, Santos salientou a vontade de conquistar títulos pelo Tricolor e marcar seu nome na história do clube. Ele esteve acompanhado da própria família na entrevista coletiva nesta terça, 16, no Pici e treina com o time desde a última segunda, 15.