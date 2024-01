Fortaleza recompra Pikachu por valor inferior ao que vendeu e firma contrato até o fim de 2025

"Para começar a sequência dos presentes natalinos, viemos confirmar a recompra do Yago Pikachu. Estamos comprando ele novamente do Shimizu S-Pulse, do Japão, por US$ 500 mil parcelados durante o ano. É um atleta de excelente performance no Clube com uma minutagem altíssima, de gols importantes em campeonatos estaduais, no título da Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, Libertadores e Sulamericana e Série A com vitórias marcantes", falou Marcelo Paz.

Em julho do ano passado, Pikachu, que tinha um desejo pessoal de jogar no exterior, ficou seduzido pela proposta do Shimizu e foi vendido pelo montante na moeda estrangeira que correspondia a R$ 4,3 milhões na época. Na cotação atual, os 500 mil dólares investidos pelo Leão equivalem a R$ 2,4 milhões.

O Fortaleza oficializou nesta segunda-feira, 25, a permanência de Yago Pikachu até o fim de 2025, com opção de renovação por mais um ano. O Fortaleza adquiriu 100% dos direitos do atleta e desembolsou 500 mil dólares ao Shimizu S-Pulse, valor inferior ao que o time japonês pagou em 2022 para tirar o atacante do Pici.

Sem grande destaque no futebol japonês, onde participou de apenas 12 jogos e amargou o rebaixamento para a Segunda Divisão nacional, Pikachu retornou por empréstimo até o fim deste ano para o Fortaleza, com opção de compra ao fim do contrato. Vestindo o manto tricolor, voltou a ter atuações positivas e foi peça importante na campanha do Leão nesta temporada, sendo o terceiro maior goleador do elenco com 13 bolas na rede.

Ao todo, Pikachu acumula 168 partidas, 42 gols e 25 assistências pelo clube entre as temporadas de 2021, 2022 e 2023. O desempenho em campo e a identificação do jogador com o clube fizeram o Fortaleza se movimentar para assegurar a compra de Yago Pikachu. Por contrato, a equipe do Pici teria até o final de agosto para sinalizar ao Shimizu se exerceria a opção de compra, mas, em parceria com o estafe do atleta, conseguiu estender o prazo.

Então, é um atleta decisivo com gols e assistências, polivalente. Muito identificado com o nosso clube, um ídolo da torcida, e muito das crianças a redor do país. É um atleta que temos carinho de estar conosco de novo, de renovar esse vínculo, agora por mais dois anos e com a opção de um terceiro. É um pedido também do Vojvoda, também damos esse presente para a torcida do Fortaleza, que tenho certeza que gostaria muito da permanência dele. E o Pikachu é de novo do Fortaleza e vai seguir por mais tempo nos ajudando com o espírito vencedor que ele tem", enfatizou Paz.

Números de Yago Pikachu pelo Fortaleza: