Após saída de Crispim, Calebe herda camisa 10 do Fortaleza: "Cheguei até a arrepiar"

Atleta usou a camisa 27 na temporada 2023, quando assumiu o protagonismo da equipe, especialmente no segundo turno do Brasileirão

A camisa 10 do Fortaleza já tem um novo dono. Após a saída de Lucas Crispim, Calebe herdará a principal numeração no Tricolor do Pici para a temporada 2024. A novidade foi divulgada pelo clube por meio de vídeo na rede social.

Nas imagens, Calebe recebe um presente ao chegar no vestiário para reapresentação, que ocorreu na tarde desta quarta-feira, 10. Ao abrir um pacote das Lojas Leão 1918, o atleta se depara com a camisa do clube com seu nome e a nova numeração.

"Que isso. Cheguei até a arrepiar. Muita graça e muitas bênçãos para todos nós. Valeu, Crispim!", relatou o meia-atacante, que anteriormente vestia a camisa 27.