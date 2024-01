CEO do Fortaleza, Marcelo Paz afirma que Alexander Barboza acertou com outro clube para 2024

Durante a fala, Paz ainda comentou que o Fortaleza deverá realizar anúncios nesta semana. O clube tem acertos encaminhados com o goleiro Santos, do Flamengo, e com o meia Luquinhas, do NY Red Bulls

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou nesta segunda-feira, 8, durante a entrevista de apresentação do executivo Bruno Costa, que o zagueiro Alexander Barboza optou por acertar com outro clube. O defensor de 28 anos está realizando a pré-temporada com o Botafogo, conforme informações do ge.globo, e deverá ser anunciado pelo time carioca nos próximos dias.

“Tentamos, sim, trazer o Barboza. Um jogador que estava livre no mercado, terminando vínculo com o Libertad e muito cobiçado. Fizemos uma proposta cedo, ainda em dezembro, tratamos de diversos pontos das diversas exigências, e ele optou por outro caminho. O mercado é assim, o Barboza escolheu outro clube, desejo sucesso para ele”, disse.



