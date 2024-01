CBF anuncia Dorival Júnior como o novo técnico da Seleção Brasileira

Técnico Dorival Júnior no jogo São Paulo x Fortaleza, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Depois do vexame na negociação com Carlo Ancelotti, que renovou com o Real Madrid, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 10, Dorival Júnior como o novo técnico da Seleção Brasileira. O treinador chega à Canarinho após trabalhos vencedores pelo São Paulo, em 2023, quando conquistou o título inédito da Copa do Brasil para o clube, e pelo Flamengo, em 2022, levantando as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia mais: Com Dorival próximo da seleção, Vojvoda vira plano A no São Paulo; entenda