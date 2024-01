Fortaleza tem três nomes cotados para presidência do Conselho de Administração da SAF

Ainda durante a participação no programa Trem Bala, Sergio Ponte comunicou que a SAF do Fortaleza está registrada e teve o funcionamento iniciado

O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza analisa o nome de três empresários para assumir o posto de presidente do órgão do clube após a renúncia de Geraldo Luciano. Raimundo Delfino Neto, proprietário da Santana Textiles, Weimar Bezerra, filho do ex-presidente Ribamar Bezerra, e Elias Leite, ex-presidente Unimed Fortaleza (2018–2022) e atual Diretor Comercial, de Produtos e Marketing da Seguros Unimed, são os cotados para ocupar a vaga. A informação é do jornalista Sergio Ponte, no Trem Bala desta quarta-feira, 10, transmitido no YouTube do O POVO.

Os nomes estão sendo analisados pelos membros do Conselho de Administração — José Rolim Machado (vice-presidente), Fabiano Barreira da Ponte, Francisco de Queiroz Maia Junior e Wendell Fabio de Miranda Regadas — e, posteriormente, serão levados ao Conselho Deliberativo para o preenchimento do cargo, conforme consta no artigo 188 do Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube.

“Em caso de vacância em qualquer dos cargos referidos nos artigos 186 e 187, competirá ao órgão responsável pela indicação originária indicar o substituto, que deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo”, cita o artigo 188 do Estatuto Social.