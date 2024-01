À procura de zagueiro, Fortaleza terá retorno de Bruno Melo em pré-temporada

Defensor de 31 anos tem contrato até o final desta temporada com o Tricolor, que não o libera para negociação, e estará na reapresentação do elenco nesta quarta-feira, 10

Desde dezembro, o Fortaleza tinha negociação com o zagueiro argentino Alexander Barboza, que estava no Libertad, do Paraguai, mas viu o jogador optar pelo Botafogo .

Revelado pelo Tricolor como lateral-esquerdo, o cearense de 31 anos passou a atuar na zaga e foi titular absoluto do Goiás na temporada passada atuando nesta posição. O Esmeraldino, inclusive, desejava a permanência do defensor e fez proposta para renovação de contrato, mas o Leão optou por não liberá-lo.

Em busca de um zagueiro canhoto no mercado da bola, após a negociação frustrada com Alexander Barboza , o Fortaleza recorreu a um velho conhecido para integrar o grupo na pré-temporada. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici vetou a possibilidade de negociação Bruno Melo e conta com o jogador na reapresentação do elenco, na tarde desta quarta-feira, 10.

Bruno Melo tem contrato com o Fortaleza até o final deste ano e, diante da lacuna no elenco, a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda optou pelo retorno do jogador. No mês passado, o CEO da SAF tricolor, Marcelo Paz, já havia sinalizado que havia possibilidade de Bruno retornar ao Pici. As outras opções para o setor são Brítez, Benevenuto, Titi e Tobias Figueiredo.

Pelo Goiás, Bruno Melo atuou 54 vezes, anotou seis gols e deu duas assistências. Antes de defender o clube do Centro-Oeste, o polivalente jogador tinha vestido a camisa do Corinthians em 2022. Porém, teve poucas oportunidades no Timão. Foram apenas 12 partidas disputadas — metade delas pelo Campeonato Brasileiro —, sendo a maior parte sob o comando do português Vítor Pereira.

Bruno Melo disputou 210 jogos pelo Fortaleza, marcou 29 gols e conquistou sete títulos: cinco taças do Campeonato Cearense (2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), uma da Série B (2018) e uma da Copa do Nordeste (2019).