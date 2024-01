Fortaleza empresta Renato Kayzer ao Criciúma até o final de 2024

Após breve passagem pelo América-MG, atacante de 27 anos vestirá a camisa do Tigre nesta temporada. Contrato com o Tricolor tem duração até o final de 2025

O atacante paranaense disputou 23 partidas pelo Leão, anotou três tentos e deu duas assistências, além de ter conquistado os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

Kayzer foi comprado pelo Fortaleza por R$ 6 milhões junto ao Athletico-PR no começo de 2022, figurando entre as maiores aquisições da história do clube. O Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos do atacante, com contrato até o final de 2025.

Fora dos planos do Fortaleza , o atacante Renato Kayzer já tem destino definido para 2024, após breve passagem pelo América-MG. O Leão acertou o empréstimo do jogador de 27 anos ao Criciúma até o final desta temporada. O anúncio oficial deve ocorrer ainda nesta semana.

Insatisfeito com a reserva no time de Juan Pablo Vojvoda, o camisa 9 passou a ter problemas de relacionamento no Pici e acabou sendo emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, em julho daqule ano. A equipe asiática desembolsou 200 mil dólares (em torno de R$ 1 milhão na cotação da época) pela transferência. O camisa 79 disputou 13 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência na Segunda Divisão coreana.

O centroavante rompeu o tendão de aquiles em outubro de 2022 e precisou passar por cirurgia. O atacante optou por realizar o tratamento em Curitiba, utilizando as dependências do Athletico-PR, seu ex-clube.

No ano passado, novamente apto a jogar, chegou a conversar com o Atlético-GO, mas foi emprestado para o América-MG. Pelo Coelho, Kayzer disputou apenas três jogos — todos pelo Campeonato Brasileiro —, somando 36 minutos em campo, e não balançou as redes.

Agora o atacante vestirá a camisa do Tigre, que está de volta à Série A do Brasileirão. Renato Kayzer já está em Criciúma para iniciar a pré-temporada sob o comando de Cláudio Tencati.