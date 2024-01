Luquinhas já foi alvo do Fortaleza em 2022 e revelou "sonho de jogar o Brasileirão"

Meio-campista brasileiro, que iniciou carreira na Europa e agora atua nos Estados Unidos, admitiu desejo de disputar a Série A. Tricolor tenta contratá-lo do New York Red Bulls

Em negociação com o Fortaleza para a temporada 2024, o meia Luquinhas, do New York Red Bulls, dos Estados Unidos, já foi alvo do clube do Pici em 2022 e disse ter o "sonho desde pequeno" de jogar o Campeonato Brasileiro, mas, naquele momento, optou por seguir o desejo da esposa de morar no país norte-americano.

Àquela época, o camisa 82 estava de saída do Légia Varsóvia, da Polônia, após ser agredido por torcedores do clube. Na equipe europeia, o brasileiro atuou por três temporadas e conquistou dois títulos nacionais, mas passou a procurar novo destino depois do episódio de violência e, antes de acertar com o NY Red Bulls, foi procurado pelo Tricolor.

"Lá (na Polônia) o bicho pega. Não sei se vocês ficaram sabendo de uma situação comigo, acho que isso foi até a chave para eu ser negociado. Os torcedores entraram no ônibus e acabaram me agredindo... Então isso tem como ter rescisão e tudo, mas eu conversei com o presidente. O Legia foi o que abriu a porta para mim, me abraçou, então eu não podia sair rescindindo contrato, não queria sair assim. Tive três anos incríveis lá, fui campeão duas vezes, os torcedores gostavam de mim, eu gostava dos torcedores, mas infelizmente aconteceu isso", relatou Luquinhas em entrevista ao canal Território MLS, em junho de 2022.