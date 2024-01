Fortaleza fecha parceria com Academia de Futebol da Angola para a base do clube

Com o objetivo de realizar mapeamento e intercâmbio de atletas para as categorias de base, além da compreensão de processos metodológicos, o Fortaleza fechou uma parceria com a Academia de Futebol da Angola. O Gerente de Base do tricolor, Erisson Matias, esteve em visita ao país africano nos últimos dias 28 de novembro de 3 de dezembro para visita institucional.

Há dez anos, o instituto tem como diretor executivo, o brasileiro Luis Garrido, que recebeu o dirigente leonino, na ocasião. Erisson destacou que um dos propósitos é a chegada de jogadores da Angola para o Leão: “O objetivo é trazer atletas angolanos para fazer testes no Fortaleza, fazer um trâmite de troca técnico científica com a vinda do coordenador técnico e do diretor executivo, Antônio Garrido, até o Fortaleza”.