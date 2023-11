Fortaleza visita Athletico-PR para tentar dar fim em tabu e voltar a vencer na Série A

O Tricolor do Pici, que acumula quatro derrotas seguidas no Brasileirão, nunca derrotou o Furacão em solo paranaense e tentará encerrar este tabu na quarta-feira, 8, às 20 horas, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada

Querendo afastar a má fase e encerrar o jejum de vitórias na Série A, o Fortaleza visita o Athletico-PR na Arena da Baixada nesta quarta-feira, 8, às 20 horas, em Curitiba, pela 33ª rodada, em confronto crucial para ambas equipes na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2024. Com 11 pontos de diferença para o G-6, zona que garante ida a fase preliminar do principal torneio do continente, o Tricolor não tem outra alternativa além de vencer.

O momento também pede uma reação imediata do time comandado por Vojvoda. Isso porque nos últimos cinco jogos do Fortaleza, quatro pelo Brasileirão e a final da Sul-Americana diante da LDU-EQU, o escrete vermelho-azul-e-branco não venceu um embate sequer. Foram quatro derrotas e um empate — este na decisão da Sula —, rendimento que distanciou o Leão do G-6.