Vojvoda revela conversa com elenco sobre Libertadores e cita cansaço físico

Acumulando uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão, o treinador afirmou que a comissão focará na preparação tática e física dos atletas visando os próximos jogos

"Esse grupo demonstrou, no ano passado, que não podemos deixar nada de lado, então vamos continuar lutando por esses objetivos. Eu falo com os jogadores que, cada vez que perdemos, esse objetivo (Libertadores) fica mais distante. Sobre a Sul-Americana, estamos dentro e precisamos cuidar desse lugar", comentou.

O Fortaleza voltou a ser derrotado na Série A neste domingo, 5. Diante do Flamengo, o time até tentou, mas não conseguiu evitar o revés por 2 a 0 . Após a partida, o técnico da equipe, Juan Pablo Vojvoda, revelou uma conversa que teve com o elenco sobre a chance de jogar a Libertadores em 2024.

Acumulando uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão, o treinador afirmou que a comissão focará na preparação tática e física dos atletas visando os próximos jogos. Na fala, ele citou o cansaço do Leão do Pici na reta final da temporada, mas reiterou que o elenco "não deixará de trabalhar".

"Temos duas partidas fora de casa e temos que estar compactos. Não temos muito tempo para trabalhar, vamos focar na parte tática e física. Temos que acreditar nesse grupo, sou o primeiro a acreditar. São quatro derrotas, eu sei muito bem. O que temos que fazer agora? Trabalhar. Estamos cansados, mas vamos não deixar de trabalhar. Vamos recuperar força e continuar confiando nesse time", disse Vojvoda.