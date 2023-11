Machuca recebe terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Athletico-PR

O atacante Imanol Machuca, do Fortaleza, não enfrentará o Athletico Paranaense na quarta-feira, 8, pela 33ª rodada da Série A 2023. O camisa 39 recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo, contra o Flamengo, e terá que cumprir suspensão automática.

Com isso, a tendência é que Guilherme volte ao time titular do Leão do Pici diante do Furacão. Outra opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda é escalar Pedro Rocha, que retornou aos jogos após longo período afastado por lesão.