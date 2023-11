Com Calebe, Fortaleza viaja para encarar Athletico e Cuiabá pela Série A; veja relacionados

Meia Calebe em saída do hotel para o jogo Grêmio x Fortaleza, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Vivendo uma maratona de jogos, o Leão do Pici passará uma semana longe da capital cearense. Após a partida contra o Athletico, o time iniciará preparação para encarar o Cuiabá, no domingo, 12. A volta para Fortaleza está prevista para segunda-feira, 13, no período da manhã. Confira a lista de relacionados do Tricolor: Goleiros - João Ricardo, Fernando Miguel, Kozlinski

Zagueiros - Benevenuto, Titi, Schappo, Brítez

Laterais - Tinga, Dudu, Pacheco, Escobar

Volantes - Zé Welison, Caio Alexandre, Sasha, Pedro Augusto

Meias - Calebe, Crispim, Pochettino

Atacantes - Pikachu, Marinho, Guilherme, Machuca, Pedro Rocha, Romero, Galhardo, Lucero Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente