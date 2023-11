Fortaleza tem cinco jogadores pendurados no elenco para enfrentar o Athletico-PR

O meia Calebe e os atacantes Marinho, Lucero, Silvio Romero e Thiago Galhardo compõem a lista de atletas pendurados do Leão do Pici

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, 8, quando enfrenta o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, pela 33° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Tricolor do Pici precisa ficar atento para não perder nenhum atleta por suspensão, já que cinco jogadores estão pendurados para a sequência de jogos.

Calebe, Lucero, Marinho, Silvio Romero e Thiago Galhardo são os atletas que estão no limite de cartões amarelos. O meia Calebe vinha sendo desfalque no tricolor por conta de um edema na parte posterior da coxa esquerda. Recuperado após período de transição física, o camisa 27 viajou com o grupo que estará à disposição de Vojvoda para os jogos contra Athletico-PR e Cuiabá.