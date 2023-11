Fortaleza completa 5 jogos sem vencer e iguala pior sequência na temporada

No mês de maio, o Tricolor também chegou a essa marca negativa. No entanto, foram três empates e duas derrotas, diferente da fase atual.

No mês de maio, o Tricolor também chegou a essa marca negativa. No entanto, foram três empates (Corinthians, São Paulo e Grêmio) e duas derrotas (América-MG e Palmeiras), diferente da fase atual.

A volta da Data Fifa não fez bem ao Fortaleza . Isso porque, desde que os 10 dias de pausa chegaram ao fim, o Leão ainda não sabe o que é vencer. Foram cinco jogos, quatro derrotas e um empate – esse resultado na perda do título da Sul-Americana. Com isso, o time igualou sua pior sequência em 2023.

A última vitória do Tricolor aconteceu no dia 8 de outubro, quando bateu, de virada, o América-MG, por 3 a 2, na Arena Castelão. À época, chegou a 6ª posição da Série A com 42 pontos. Atualmente, segue com a mesma pontuação, mas caiu para 9º na tabela de classificação.

Jogos de jejum: