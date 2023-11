Saiba como assistir à partida entre Athletico-PR e Fortaleza

Duelo será nesta quarta, 8, às 20 horas, pela 33ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza visita o Athletico-PR nesta quarta-feira, 8, às 20 horas, valendo pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, que será realizada na Ligga Arena, terá diferentes opções de transmissão. Veja a seguir como acompanhar ao vivo com imagens.

O canal de TV fechada TNT (151 na Claro TV; 108 e 508 na Sky) transmitirá o embate, com pré-jogo a partir das 19h30min. Também será possível acompanhar o confronto no serviço de pay-per-view Rede Furação, do Athletico-PR.

Outras opções incluem o canal do YouTube CazéTV (exclusivo para membros) e o canal da Twitch Casimito (exclusivo para inscritos).