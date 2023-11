Fortaleza perde para Flamengo no Castelão e mantém jejum de vitórias na Série A

Com a derrota, o Leão do Pici continua estacionado na 9ª colocação, com 42 pontos, podendo perder posições em caso de vitória do Cuiabá. Além disso, o time de Juan Pablo Vojvoda sofreu a quarta derrota consecutiva na Série A

A partida registrou a 2ª maior renda da história da Arena Castelão pós-reforma (2013-atualmente). Os 49.324 presentes geraram um montante bruto de R$ 2.553.498,00. O valor fica atrás apenas do registrado em Fortaleza x Brasil de Pelotas, em 2016, pela Série C, que teve R$ 2.582.575,00 de receita.

O Fortaleza perdeu para o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, 5, diante de quase 50 mil torcedores na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols da vitória do time carioca.

A equipe cearense volta a campo na quarta-feira, 8, às 20 horas (de Brasília), contra o Athletico-PR. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Fortaleza 0 x 2 Flamengo: o jogo

Diante do Fortaleza na Arena Castelão, Tite buscou explorar a velocidade de Everton Cebolinha e Luiz Araújo, com ocupação da entrelinha de ataque por Arrascaeta e Pulgar. Durante 35 minutos, devido à marcação exercida pelo Tricolor do Pici, o time carioca, que concentrava a posse de bola e buscava realizar triangulações para envolver o adversário, encontrou dificuldade para fazer o jogo fluir.

Pelo lado do Leão, uma postura mais reativa, procurando acelerar o jogo quando tinha a posse. Machuca foi bastante acionado pelo lado esquerdo, mas não conseguiu ter sucesso no um contra um. Marinho, por sua vez, tinha fluidez nas movimentações, sendo o principal jogador do Fortaleza na etapa inicial, atacando pela direita e por dentro.

A melhor chance do time cearense aconteceu aos 18 minutos, com Marinho escapando em velocidade, fintando a marcação e finalizando para a defesa de Rossi. A arbitragem, porém, havia assinalou posição irregular do camisa 12. Aos 25, Machuca cruzou na área, a bola passou por todo mundo e Filipe Luís quase completou contra a meta flamenguista.

Na reta final do primeiro tempo, Luiz Araújo desarmou Lucas Sasha próximo da área. A sobra ficou com Filipe Luís que acionou Pedro na meia-lua. O atacante dominou e finalizou no canto direito de João Ricardo.

Nos acréscimos, aos 48 e 50, Arrascaeta e Cebolinha tiveram a oportunidade de ampliar o marcador na Arena Castelão, superando a defesa do Fortaleza em velocidade, mas pararam no arqueiro tricolor.