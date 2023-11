Fortaleza tenta quebrar tabu de nunca ter vencido o Athletico em solo paranaense

O último embate entre Leão e Furacão em Curitiba ocorreu no dia 5 de outubro de 2022, pela Série A. Na oportunidade, os times empataram em 1 a 1 com gols de Galhardo e Pablo

Nesta quarta-feira, 8, o Fortaleza encara o Athletico Paranaense almejando voltar a vencer na Série A 2023. No duelo, que terá início às 20 horas, na Arena da Baixada, o Leão do Pici terá a chance de quebrar um jejum histórico.

O último embate entre Fortaleza e Athletico em Curitiba ocorreu no dia 5 de outubro de 2022, pela Série A. Na oportunidade, os times empataram em 1 a 1 com gols de Galhardo, no primeiro tempo, e Pablo, nos acréscimos do segundo tempo.

Machuca será desfalque contra o Furacão



O atacante Imanol Machuca, do Fortaleza, não enfrentará o Athletico Paranaense na quarta-feira, 8, pela 33ª rodada da Série A 2023.O camisa 39 recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo, contra o Flamengo, e terá que cumprir suspensão automática.