Machuca realiza exames e fica fora de treino do Fortaleza

O argentino sofreu uma entorse no tornolezo direito e pode ser desfalque do Tricolor de Aço para o duelo desta quinta-feira, 24, contra o América-MG, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Substituído por uma entorse no tornozelo direito no intervalo do jogo contra o Internacional, nesse último sábado, 19, o atacante Imanol Machuca, do Fortaleza, realizou exames médicos e ficou de fora da reapresentação do Tricolor, nesta segunda-feira, 21, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O Leão espera o diagnóstico para saber se poderá ou não contar com o camisa 39 para o duelo frente ao América Mineiro, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, que será nesta quinta-feira, 24, às 19 horas, na Arena Independência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe viaja para a capital mineira na quarta-feira, 23, em voo fretado. Caso Machuca não esteja livre, Guilherme, que entrou no lugar do argentino diante do Inter, e Romarinho disputam a vaga.