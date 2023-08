Machuca tem boa atuação diante do Santos e marca primeiro gol pelo Fortaleza

O jogador foi adquirido pelo Tricolor por R$ 11,7 milhões, tornando-o a contratação mais cara do futebol cearense e a segunda do Nordeste.

A vitória por 4 a 0 do Fortaleza, diante do Santos, neste domingo, 13, foi especial para um jogador: Imanol Machuca. O argentino marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor no duelo válido pela Série A, realizado na Arena Castelão.

O atleta foi adquirido pelo Tricolor por R$ 11,7 milhões, tornando-o a contratação mais cara do futebol cearense e a segunda do Nordeste. Por isso, a chegada do camisa 39 foi cercada de expectativas, até pelos números que possuía no seu ex-clube, Unión Santa Fé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por lá, foram 23 jogos, cinco gols e uma assistência. Machuca era o grande nome da equipe argentina, que briga contra o rebaixamento no campeonato local.

Essa foi a 6ª partida de Machuca pelo Leão do Pici. Até então, não havia participado diretamente de lances decisivos, apesar que as suas atuações já estavam agradando ao torcedor, principalmente, pelo fato de sua contratação ter sido para preencher uma lacuna deixada por Moisés, que atualmente defende o Cruz Azul, do México.