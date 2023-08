Galhardo encerra jejum e volta a marcar pelo Fortaleza após quase três meses

O último gol do atacante havia sido contra o Vasco, no dia 27 de maio. O tento diante do Internacional foi o 15ª do camisa 91 na temporada, pelo qual é vice-artilheiro do clube

Autor do gol da vitória do Fortaleza sobre o Internacional neste sábado, 19, o atacante Thiago Galhardo encerrou um jejum de quase três meses sem balançar as redes. Vice-artilheiro do Leão na atual temporada, o camisa 91 havia marcado pela última vez no dia 27 de maio, contra o Vasco.



Diante do Inter, além de dar fim ao jejum pessoal, Galhardo também aplicou a “lei do ex”, já que vestiu a camisa colorada em 2020 e 2021. O gol do atacante aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti sofrida por Marinho.